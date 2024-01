Jakobsen en Kool hebben zelfde doel bij DSM: de beste sprinter ter wereld worden

Charlotte Kool en Fabio Jakobsen zijn de sprintbommen van de Nederlandse wielerploeg DSM-Firmenich-PostNL. In Spanje bereiden ze zich voor op het nieuwe seizoen. - NOS

"Een frisse start met een nieuwe ploeg en een nieuw sprintproject, daarom ben ik hier", vertelt de 27-jarige Jakobsen in het Spaanse Calpe, waar hij samen met de drie jaar jongere Kool aan het trainen is. Kool reed al voor DSM, boekte vorig seizoen elf sprintzeges en verlengde haar contract: "Ik heb afgelopen jaar wel bewezen dat ik erg rap ben, ik heb veel wedstrijden naar mijn hand kunnen zetten. Dit jaar hoop ik dat volledig door te zetten en dat we kunnen spreken van de beste sprinter van de wereld."

Dromen van gele trui Het doel van Kool voor dit jaar is duidelijk: "Dat ligt in Kijkduin, op 12 augustus 2024. De Tour die in Nederland begint." Die dag wil de DSM-renster de gele trui pakken. "Zeker weten. Die droom had ik eigenlijk vorig jaar al, maar dit jaar is het heel realistisch. De gele trui in Nederland, dat zou wel heel bijzonder zijn." Bekijk de sprintzege van Charlotte Kool in de vierde etappe van de Simac Ladies Tour:

Om dat grote doel te bereiken heeft ze veel geïnvesteerd - ze verbleef de hele winter in Spanje - en hard getraind. "Het afgelopen jaar was stabiel en dat heeft al veel geholpen. Daardoor ben ik deze winter met een heel hoog niveau ingegaan en ik kan eigenlijk alleen maar sterker en sterker worden." Een nieuwe sprinttrein Kool klinkt zelfverzekerd, maar ook collega Jakobsen ziet het nieuwe seizoen bij DSM-Firmenich-PostNL helemaal zitten: "Deze ploeg heeft in het verleden heel succesvolle sprints gereden, met Marcel Kittel en ook met John Degenkolb, die nog steeds voor de ploeg rijdt. En met Roy Curvers, die tegenwoordig als coach in de auto zit." Tussen 2013 en 2017 won Kittel liefst massasprints in de Tour. In zijn beste jaren was de Duitser schier onverslaanbaar, ook omdat zijn toenmalige ploeggenoten bij Argos-Shimano en later Giant-Shimano (voorgangers van DSM) de sprints vaak perfect aantrokken. "Die sprinttrein van toen willen we weer namaken", kondigt Jakobsen aan. "De trein bestaat niet alleen uit explosieve types natuurlijk, maar ook uit een ander type renners. Ik ga proberen mijn zes jaar ervaring in het WorldTour-peloton en sprinten op het hoogste niveau over te brengen en te delen met de jongens. Door dat alles te mengen hopen we succes te behalen." Zelf richt Jakobsen zich daarbij vooral op de Tour de France en de Giro d'Italia. "Een jongensdroom", noemt hij die combinatie.

Jakobsen reed de afgelopen zes jaar voor QuickStep, waar hij in 2022 een Touretappe won en in totaal vijf Vuelta-etappes op zijn naam schreef. Na vorig seizoen verliet hij de 'Wolfpack': "Die mensen zullen altijd in mijn hart blijven, Alleen, dit is wielrennen. En soms moet je van werkgever wisselen. En ik kom hier in een heel warm bad." Verfrissend Misschien had hij de prikkel van een nieuwe ploeg wel nodig. "Het werkt in ieder geval verfrissend en het is ook een uitdaging. Ik zal niet zeggen dat ik lui was geworden, maar ik merk wel dat er altijd puntjes zijn voor verbetering. Maar we gaan het niet heel anders doen, want sprinten blijft sprinten."