FC Emmen en Fortuna Sittard blijven wachten op eerste zege

FC Emmen en Fortuna Sittard zijn er ook bij hun vijfde poging niet in geslaagd de eerste overwinning in het nieuwe seizoen te boeken. Het duel tussen de nummer zestien en achttien van de eredivisie eindigde in 2-2.

Met aanvoerder Anco Jansen terug in de basis nam FC Emmen direct het initiatief in eigen huis. Dat leidde ook tot mogelijkheden, maar de scherpte ontbrak bij de Drentse voorwaartsen. Hoe het ook kan demonstreerden de zeer effectieve Fortunezen halverwege de eerste helft bij hun eerste doelpogingen van de wedstrijd.

Lisandro Semedo profiteerde in de achttiende minuut van een glijpartij in de Emmen-defensie en bracht ijlings ploeggenoot Sebastian Polter in stelling. Die rondde beheerst af. Vijf minuten later kwam Semedo in balbezit door een slordige pass van Jansen en deze keer ging de Kaapverdiër voor eigen succes: 0-2.