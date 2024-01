Van de Kraats ziet stijgende lijn bij waterpolosters: 'Europese titel realistisch doel'

Drie overtuigende overwinningen uit drie duels in de poulefase, een doelsaldo van 53 voor en 17 tegen plus een tegenstander in de kwartfinale, Groot-Brittannië, die geen enkel obstakel mag vormen. De Nederlandse waterpolosters, kortom, kennen een gedroomde start tijdens het EK in Eindhoven. En het moreel van de troepen is hoog.

Stijgende lijn "We zitten al meer dan twee jaar in een stijgende lijn met ons spel", ziet sterspeelster Simone van de Kraats. "Ik denk dus dat het realistisch is om te zeggen dat we Europees kampioen kunnen worden." De linkshandige schutter van Oranje, in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion voorlopig goed voor zeven treffers, is 23 jaar en nu al een spil in de ploeg van bondscoach Evangelis Doudedis. Na het behalen van de wereldtitel in het Japanse Fukuoka in juli werd ze, vlak voor Kerst, ook nog eens uitgeroepen tot 's werelds beste speelster van het jaar 2023. Of ze voor die uitverkiezing op enig moment nog een trofee overhandigd krijgt, is volstrekt onduidelijk. Maar ook wanneer straks onverhoopt blijkt dat ze zich tevreden moet stellen met onvergankelijke roem, is dat iets waar Van de Kraats goed mee kan leven.

Simone van de Kraats - Foto: ANP

Het gaat haar immers om hogere doelen, zeker in het knotsgekke jaar 2024 waarin de Nederlandse waterpolosters in amper acht maanden tijd aantreden tijdens drie internationale titeltoernooien. Een week na het EK stapt 'VdK' met haar ploeggenoten op het vliegtuig naar Doha, waar al binnen een half jaar na de vorige WK de volgende wereldtitelstrijd op het programma staat. Eind juli volgt de lakmoesproef, als in Parijs olympisch goud op het spel staat. Huzarenstukje Van de Kraats was zeven jaar oud toen Oranje op die memorabele 21ste augustus van het jaar 2008 aan de hand van Daniëlle de Bruin ten koste van de Verenigde Staten de beste waterpoloploeg van de Olympische Spelen bleek. Als er één generatie is die dat huzarenstukje kan herhalen, dan is het wel de huidige. "Dat klinkt als: laten we het doen", lacht ze.

Tijdens de uitgestelde Spelen van 2021 was ze de enige millennial in het team dat uiteindelijk teleurstellend zesde werd. Niet lang voor haar vertrek naar Japan tekende ze een contract bij Centre Natació Mataró, een Spaanse topclub. Drietrapsraket Van de Kraats, die al op haar zeventiende debuteerde in het Nederlands team, traint er tegenwoordig met twee ploeggenoten van Oranje, midvoor Vivian Sevenich en keepster Laura Aarts. Die laatste komt, vanwege een buitenlanderregel van de Spaanse bond, alleen voor Mataró uit tijdens de Champions League. Het zijn optredens die zich ver buiten het zichtveld van de Nederlandse sportliefhebbers afspelen. Juist dat maakt het EK in eigen land, het eerste deel van de drietrapsraket, voor Van de Kraats zo bijzonder.

Spanwijdte In het water is ze een opmerkelijke verschijning. Spreidt de 1.80 meter grote speelster haar armen, dan komt ze tot een spanwijdte van 1.92 meter. Vanaf de rechterkant vuurt ze met links akelig precies op het vijandelijke doel. Het maakt mede dat de verwachtingen voor de Europese titelstrijd in eigen huis hooggespannen zijn. "We hebben geaccepteerd dat we de favoriet zijn", zegt Doudesis daarover.

Bondscoach Doudesis spreekt de speelsters van Oranje toe in Eindhoven - Foto: ANP