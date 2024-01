Wekdienst 9/1: Informatiegesprekken hervat • Uitspraak Hoge Raad over Holleeder

Goedemorgen! Vandaag komen de partijen PVV, NSC, VVD en BBB samen om verder te praten over de eventuele vorming van een nieuw kabinet. Ze komen samen op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. In aanloop naar de gesprekken trok PVV-leider Wilders gisteren drie oude anti-islamwetsvoorstellen in.

Eerst het weer: de dag begint erg koud, ondanks het zonnetje dat zich 's morgens al laat zien. In Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg geldt code geel vanwege de lage gevoelstemperatuur: tussen de -12 en -15 graden. In de loop van de ochtend gaat die omhoog, waarna de waarschuwing niet meer geldt. In de middag blijft de zon schijnen, met in het noorden wat wolkenvelden. Het blijft vriezen met -1 graden.