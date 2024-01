'Bochtje lopen' als De Boo, met soepele rug, vlakke heupen en iets langere ijzers

G-krachten krijgen Jenning de Boo niet bang. Als een kat kruipt de negentienjarige schaatser ineen als hij met bijna zestig in het uur pootje-over de bocht in duikt. Diep zakken door het linkerbeen. Heup erin. En duwen tegen de middelpuntvliedende kracht. Een bochtje lopen als De Boo, met een soepele rug, vlakke heupen en - opvallend genoeg - iets langere ijzers dan normaal, blijft voor veel schaatsers een levenslange illusie. De beresterke De Boo heeft het op zijn negentiende al te pakken. Vorig jaar nog schaatsend in de luwte, nu na Nederlands ook Europees kampioen op de 500 meter. Langere ijzers Waar dat succes vandaan komt? Vlak voor de EK noemde de Groninger iets opmerkelijks. De Boo rijdt op iets langere ijzers dan de meeste andere schaatsers. Messen van 18 inch, zei hij, terwijl anderen het doen met 17 inch. Tweeënhalve centimeter korter. "Langere ijzers en een langer contactvlak op het ijs zorgen ervoor dat je je kracht beter kwijt kunt", zegt oud-schaatser Mark Tuitert. "Stel je schaatst op een ijshockeyschaats, dan kun je nog zo sterk zijn, je hebt maar een heel klein contactvlak met het ijs om die kracht over te brengen."

Bij gewone schaatsen (links) is het contactvlak met het ijs groter dan bij bijvoorbeeld ijshockeyschaatsen (rechts) - Foto: NOS

Hoe groter de ijzers, hoe meer raakvlak met het ijs, hoe meer vaart je in potentie kunt maken. Maar een schaatser moet dan ook wel genoeg druk kunnen leveren op de schaats om nog de controle te houden. Tuitert: "Die kracht moet je dan wel hebben. En die heeft De Boo." Zijn 1.95 lange lijf is daarbij een vloek en een zegen. Jezelf met die lengte en bijkomend gewicht door de bocht wurmen, is een gevecht, legt Tuitert uit. "Je wordt harder de bocht uit geduwd. Je moet erg sterk zijn om de bocht te kunnen houden." Maar ook flexibel. Duwend tegen de g-krachten, kruipt De Boo ineen, met een ronde rug. Het lichaam opvouwend. "Die romp, hoe katachtig", merkte Tuitert al op na De Boo's eerste 500 meter op de NK afstanden eind december. "Hij is heel flexibel in zijn heupen en kan heel goed tegen die kracht in leunen."

Mark Tuitert analyseert de indrukwekkende race van de 19-jarige Jenning de Boo. Zijn 34,44 in de eerste omloop van de 500 meter op de Daikin NK Afstanden in Heerenveen is een mondiale toptijd. - NOS

"Die soepele rug is deels aanleg, maar het is ook zeker training", zegt Tuitert. De Boo doet allerlei flexibiliteitsoefeningen voor de heup, opgepikt na een trainingsmiddag in Noorwegen met de Chinese shorttrackbondscoach, vertelde hij in de NOS Schaatspodcast. Op de langebaan komt het De Boo nu van pas. "Bij shorttrack komt nog veel meer druk op je benen. Ik denk dat ik die gewenning van druk meeneem naar de langebaan." Vlakke heupen Want ook daar, op de sprintafstanden, moet je durven leunen. "Je heup en je bovenlichaam moeten in zo'n compact mogelijke positie de bocht in hangen", zegt Tuitert. "Dat kan De Boo extreem goed. Zijn heup hangt helemaal over de blokjes heen." Essentieel is dat de heupen en schouders 'vlak' worden gehouden. Zo blijft continu druk op je schaatsen, legt Tuitert uit. "Stel je houdt je heupen niet vlak maar iets scheef, dan tilt je rechterheup iets op en heb je geen druk meer op je rechterschaats. Een heel onnatuurlijke houding, ja. En daar moet je heel veel op trainen."

Hangend in de bocht is het de kunst om de heupen en schouders vlak te houden, ook de hoek tussen het ijzer en het ijs is essentieel om kracht te zetten - Foto: NOS

Dat slijpen aan de bochtentechniek doet De Boo ook in een vertrouwde omgeving, vertelde zijn oude shorttracktrainer Dave Versteeg na de EK afstanden bij NOS Langs de Lijn op NPO Radio1. "We hebben zeker nog weleens contact", zei Versteeg over De Boo, die in 2022 op de 500 meter WK-shorttrackgoud won bij de junioren. Volledig overgestapt naar de langebaan, shorttrackt De Boo nog weleens mee. "De druk die met shorttrack op je benen komt, creëer je niet op de langebaan, daar moet je echt voor shorttracken", weet Versteeg. "Ik denk dat dat zijn wapen is, om dat te blijven onderhouden." Kniehoeken en druk Het mysterie van diep zitten, in de ideale kniehoeken buigen en continu druk geven op het ijs blijft soms ongrijpbaar. "Zo zwart-wit is het niet. In principe wil je door de negentig graden heen. En niet alleen je kniehoek, maar ook je enkelhoek is belangrijk om druk op je schaats te houden."

De hoeken van de knie en de enkel zijn essentieel in het maximaal druk zetten op het ijs - Foto: NOS

Toch gaat de formule 'druk op het ijs = snelheid' niet helemaal op, benadrukt Tuitert. "De hoek van je schaats ten opzichte van het ijs is ook belangrijk. Je probeert in het ijs af te zetten. En hoe kleiner die hoek is met het ijs, hoe meer kracht er opzij wordt geduwd, wat weer voorwaartse snelheid genereert." "In de bochten doet De Boo dat feilloos. Op het rechte stuk kan hij nog iets meer die hoek met het ijs maken", ziet Tuitert ruimte voor verbetering.

Schaatsen blijft een gevoelsport. Iedere schaatser zoekt naar zijn eigen ideale mix Mark Tuitert