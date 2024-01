Vlaardingse straat voor tweede nacht op rij getroffen door explosie

Bij een woning in de Koekoekstraat in Vlaardingen is rond 3.00 uur een explosie geweest, zo meldt de Rotterdamse politie. Daarbij ontstond een kleine brand, maar raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de aanleiding en zoekt getuigen.

Het is de tweede nacht op rij dat er een explosie plaatsvindt in deze straat: gisteren werd het huis van de buren getroffen. De inwoners van dat huis, een echtpaar van in de 80, vertellen aan Rijnmond dat ze geen idee hadden waarom hun huis als doelwit was uitgekozen. "We hebben helemaal geen ruzie met de buren, niks."

Vlaardingen wordt de afgelopen weken geteisterd door explosies en autobranden. Veel daarvan zijn gericht tegen panden en voertuigen van een specifiek loodgietersbedrijf, maar de politie zegt er vooralsnog niet van uit te gaan dat de explosie van afgelopen nacht in deze reeks past.