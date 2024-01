Noodtoestand in Ecuador na verdwijning beruchte drugsbaas uit cel

De president van Ecuador heeft de noodtoestand afgekondigd voor de komende twee maanden, na de verdwijning van een beruchte bendeleider uit een gevangenis in de havenstad Guayaquil. Adolfo 'Fito' Macias zou daar afgelopen zondag worden opgehaald uit zijn cel, om te worden overgeplaatst naar een extra beveiligde gevangenis in dezelfde stad. Hij kon toen niet worden gevonden, en is volgens de autoriteiten een etmaal later nog steeds niet terecht.

Fito zat in Guayaquil een celstraf uit van 34 jaar, voor onder meer grootschalige drugshandel en moord. Hij staat aan het hoofd van de Choneros, een van de grootste drugsbendes van het land, die ook geliëerd zijn aan het Mexicaanse Sinaloa-kartel. De bende verdient zijn geld met onder meer drugshandel en afpersing.

Narcocorrido

Twee bewaarders worden nu verdacht van het helpen van de man bij zijn ontsnapping. Door de noodtoestand af te kondigen maakt de net aangetreden president Daniel Noboa het mogelijk voor het leger om de controle over te nemen in de gevangenissen in het land. Daarnaast is het nu tijdelijk verboden om te demonstreren, en gaat er een nachtklok gelden.

De gevangenis waar Fito vastzat, wordt op dit moment grotendeels gecontroleerd door de Choneros. De bendeleider bracht onlangs een narcocorrido naar buiten, een lofzang op zijn eigen criminele carrière, inclusief videoclip opgenomen vanuit zijn cel. In 2013 ontsnapte hij ook al uit een andere gevangenis in dezelfde stad, en werd enkele weken later weer opgepakt.

Moord op presidentskandidaat

De Choneros worden ook gezien als grote verantwoordelijke voor het straatgeweld in aanloop naar de presidentsverkiezingen, afgelopen jaar. Daarbij werd de presidentskandidaat Fernando Villavicencio vermoord, die beloofde sterk op te zullen treden tegen drugsgeweld en corruptie. Villavicencio had eerder al gezegd te zijn bedreigd door de drugsbende.

In een verklaring op sociale media zegt president Noboa (35), de jongste president ooit van het land, dat "deze narco-terroristische groepen ons willen intimideren, en denken dat we ze dan hun zin geven. Maar we onderhandelen niet met terroristen, en we zullen niet rusten totdat we de orde hebben hersteld."