United Airlines vindt losse bouten in meerdere Boeing Max-toestellen

De Amerikaanse vliegtuigmaatschappij United Airlines heeft in meerdere toestellen van Boeing loszittende schroeven en andere "installatie-problemen" aangetroffen, zo maakt het bedrijf bekend in een persverklaring. De toestellen, van het type 737 Max 9, werden geïnspecteerd nadat afgelopen weekend zo'n toestel van Alaska Airlines een deel van de romp verloor tijdens een vlucht boven de westkust van de VS. Daarbij raakte niemand gewond.

Alle 171 toestellen van dit specifieke type kregen daarna een vliegverbod van de toezichthouder FAA, en die worden nu gecontroleerd op onregelmatigheden. Alaska Airlines bezit 64 vliegtuigen van dit model, United heeft er 79. Zij zijn de enige vliegtuigmaatschappijen die dit type toestel gebruiken. Bij hoeveel toestellen United het mankement nu heeft aangetroffen, heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt.

Al eerder waarschuwingslampje

De losse schroeven werden gevonden bij het paneel dat gebruikt wordt om een deel van de romp af te sluiten, waar in het ontwerp van het toestel plaats is gelaten voor een extra nooduitgang. Die is bij de toestellen van Alaska en United niet verplicht, omdat die onder een bepaald aantal zitplaatsen blijven. Het lijkt erop dat het paneel in deze toestellen niet goed is bevestigd.

Bij de vlucht vrijdag, van Portland in Oregon naar Ontario in Californië, werd het paneel ongeveer een half uur na het opstijgen losgerukt, waarna het toestel veilig kon landen in Portland. Alaska had al eerder besloten om dat vliegtuig niet meer te gebruiken voor vluchten naar Hawaii, over de Stille Oceaan, omdat er bij drie eerdere vluchten al een waarschuwingslampje was gaan branden over verlaagde luchtdruk in de cabine.

De Boeing 737 Max kent een lange reeks veiligheidsproblemen. In 2019 waren er twee dodelijke ongelukken met een eerdere versie van het toestel, waarbij in Indonesië en Ethiopië in totaal 346 slachtoffers vielen. De toestellen stonden daarna zo'n anderhalf jaar aan de grond, totdat ze weer veilig geacht werden.

Zo zag het er afgelopen weekend uit voor passagiers van het toestel van Alaska: