Bouwmeester baalt na 'dubieuze wedstrijden' op WK: 'Kon niet veel slechter'

De Nederlandse zeilsters Maxime Jonker en Marit Bouwmeester hebben zich een chaotische vierde dag van het WK in de Ilca 6-klasse in Argentinië niet kunnen verbeteren. Jonker staat in het tussenklassement op de vijfde plek, Bouwmeester zakte van de achtste naar de vijftiende plaats. "Het kon niet veel slechter", zei viervoudig wereldkampioene Bouwmeester na afloop van de race bij Langs de Lijn En Omstreken. "Het is morgen alle hens aan dek." In Mar del Plata zeilen de ruim honderd deelnemers in twee groepen. Bij de twee races van maandag eindigde Bouwmeester in haar groep als 22ste en 24ste. Jonker deed het iets beter met een 26ste en een 3de plaats.

Mirthe Akkerman daalde in het gezamenlijke tussenklassement van de 20ste naar de 29ste plek, Roos Wind handhaafde zich als 42ste. De Deense Anne-Marie Rindom gaat nog altijd ruim aan de leiding. Dubieuze wedstrijden "Het waren hele dubieuze wedstrijden en ik ben er niet zo goed mee omgegaan", vertelde Bouwmeester. "Het begon vanochtend al. Er was heel lang uitstel omdat er een zeilster meedeed die niet mee mocht doen. Dus alle scores moesten worden herzien." "Verder hadden we eerst wind uit het noorden en later uit het zuiden. Dus niemand kwam over de startlijn heen. En ze hadden de lijn ook nog scheef gelegd. Het was één grote chaos. Misschien had ik iets te veel verwacht dat het startcomité de boel wel zou afblazen, maar dat gebeurde niet. Dus ik raakte het overzicht wat kwijt."

Eén olympisch ticket De Nederlandse zeilsters strijden niet alleen voor een goede klassering op het WK, maar ook het enige voor ons land beschikbare olympische ticket in de ILCA6-klasse staat op het spel. De scores van dit WK en die van het vorige van afgelopen augustus in Scheveningen tellen daarvoor mee. Bouwmeester werd op het vorige WK vierde; Jonker, Akkerman en Wind behaalden toen geen punten.