Van EK waterpolo tot het NK veldrijden: stevige sportweek bij NOS

Midweeks starten de EK's kunstschaatsen en baanwielrennen. Op het EK baanwielrennen in Apeldoorn zijn alle toppers van de partij. Er wordt op elf onderdelen gereden: komende week staan elke avond drie tot vijf finales op het programma.

Ook een eventuele halve finale en finale is te volgen bij de NOS. De Nederlandse mannen spelen dinsdagavond in Kroatië hun laatste groepswedstrijd, vanaf 20.15 uur tegen Slovenië.

Op dinsdag staat voor de waterpolosters de kwartfinale op het EK in Eindhoven op het programma. De regerend wereldkampioen neemt het om 19.00 uur op tegen Groot-Brittannië.

De tweede week van 2024 kent tal van grote sportevenementen. Bij de NOS kun je het allemaal volgen, via tv-uitzendingen, de radio of online streams.

