Ten Hag houdt hoop op prijs: Manchester United eenvoudig langs Wigan in FA Cup

Manchester United heeft zich zonder veel problemen geplaatst voor de vierde ronde van de FA Cup. Op bezoek bij Wigan Athletic, dat twee divisies lager acteert en in de League One een bescheiden rol speelt, was de verliezend finalist van vorig seizoen met 2-0 te sterk.

Voor de ploeg van manager Erik ten Hag lijkt het befaamde bekertoernooi nog de enige weg om een succes te boeken. In de competitie is de top vier - en dus een Champions League-ticket - zo goed als uit zicht voor de nummer acht van de Premier League, terwijl prolongatie van de League Cup er na de vroegtijdige uitschakeling er niet meer in zit. Ook de Champions League eindigde met de vierde plaats in de poule in een domper.

Schrik

Ten Hag zal dan ook geschrokken zijn van het ongeconcentreerde begin van zijn manschappen, Andre Onana uitgezonderd. De Kameroense doelman, die zaterdag na de topper tegen Tottenham Hotspur in allerijl afreist naar de Afrika Cup, voorkwam een snelle achterstand door zich voor de inzet van dichtbij van Thelo Aasgaard te werpen.