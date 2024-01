Franse marktonderzoeker Ipsos neemt I&O Research over, wordt Ipsos I&O

De Franse marktonderzoeker Ipsos neemt het Nederlandse I&O Research over. De twee onderzoeksbureaus gaan verder onder de naam Ipsos I&O. Financiële details over de deal worden niet genoemd.

"We blijven media en publiek voorzien van relevante maatschappelijke en politieke inzichten met betrekking tot opvattingen en gedragingen van Nederlandse burgers", schrijft Ipsos I&O in het persbericht waarin ze de fusie melden. Volgens het bedrijf ontstaat er door de overname "een marktleider in de publieke sector in Nederland".

Bij het in 1975 opgerichte Ipsos werken wereldwijd meer dan 20.000 mensen, van wie 165 in Nederland bij vestigingen in Amsterdam en Rijen. Ipsos is onder andere bekend van de politieke peilingen, afgelopen verkiezingen verzorgde het bedrijf nog de exitpolls.

I&O Research bestaat sinds 1996 en heeft honderd werknemers. Het onderzoeksbedrijf heeft vestigingen in Amsterdam en Enschede. I&O doet onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken en is ook bekend van de politieke peilingen.

Eén peiling of twee peilingen?

Of de onderzoeksbureaus hun politieke peilingen samen zullen gaan uitvoeren en er dus maar een van de twee peilingen overblijft, is nog niet besloten, vertelt opiniepeiler Peter Kanne van I&O Research. "Dat gaan we onderzoeken tot aan de Europese verkiezingen in juni", vertelt hij. "Al ligt het samengaan van die peilingen natuurlijk wel voor de hand." Volgens Kanne weten veel onderzoekers van de twee bureaus pas sinds vandaag van de fusie, daarom is er nog geen keuze gemaakt.

De Peilingwijzer die door de NOS wordt gepubliceerd, bestaat uit een combinatie van de peilingen van beide onderzoeksbureaus. "Beide bureaus gebruiken net andere methoden, dus die zullen we gaan vergelijken om van elkaar te leren", zegt Kanne.