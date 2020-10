Wit-Russen straat op voor 'Mars der Partizanen', tiende protestweekend op rij

Voor de tiende zondag op rij zijn tienduizenden Wit-Russen de straat op gegaan om het aftreden van president Loekasjenko te eisen. De betogers hadden de demonstratie omgedoopt tot 'Mars der Partizanen' en scandeerden leuzen over de 'bezetting' door Loekasjenko.

Volgens de Wit-Russische mensenrechtenorganisatie Viasna zijn bij de acties in Minsk en andere steden zeker 150 betogers opgepakt. Het centrum van de hoofdstad was afgezet met prikkeldraad en militaire voertuigen. Op sociale media circuleren beelden waarin te zien is dat veiligheidstroepen waarschuwingsschoten losten toen er met stenen werd gegooid.

De minister van Binnenlandse Zaken moedigde eerder deze week zijn veiligheidsdiensten aan om vuurwapens in te zetten om de "radicale protesten" de kop in te drukken. Het is onduidelijk op welke schaal vandaag wapens zijn ingezet. De informatievoorziening is beperkt, doordat journalisten zijn opgepakt en aan buitenlandse correspondenten geen accreditatie wordt verleend.

Op deze beelden valt te zien dat de oproerpolitie voetzoekers heeft ingezet om de demonstranten uiteen te drijven: