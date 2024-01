Morgenochtend code geel in het oosten van het land, gevoelstemperatuur -15

Het weerinstituut geeft aan dat er met zo'n temperatuur meer risico is op onderkoeling en koudeletsel. In de provincies Overijssel en Gelderland geldt de code geel morgenvroeg tussen 6.00 uur en 11.00 uur. Daarna loopt het kwik weer langzaam op, schrijft RTV Oost .

Het KNMI geeft voor morgenochtend code geel af in Overijssel en Gelderland vanwege de lage gevoelstemperatuur. Door matige vorst en koude wind daalt die in het oosten van het land naar -15 graden.

Naar verwachting vriest het in het oosten van het land vannacht zo'n zeven graden onder nul. Dat de gevoelstemperatuur een stukje lager is, komt door de ijzige oostenwind die daar morgen zal waaien.

De lage gevoelstemperatuur van morgenochtend is geen record: in februari 2012 werd in Lelystad een gevoelstemperatuur van -28,6 graden gemeld.

De laagst gemeten temperatuur ooit in Nederland is -27,4 graden. Dat was in 1942 in Winterswijk.