Code geel in het oosten van het land, gevoelstemperatuur -15

Zo'n lage gevoelstemperatuur komt gemiddeld drie dagen per jaar voor. Het KNMI wijst erop dat er met zo'n temperatuur meer risico is op onderkoeling en koudeletsel. In de provincies Overijssel en Gelderland geldt de code geel morgenvroeg tussen 6.00 uur en 11.00 uur. Daarna loopt het kwik weer langzaam op, schrijft RTV Oost .

Het KNMI geeft voor komende ochtend code geel af in Overijssel en Gelderland vanwege de lage gevoelstemperatuur. Door matige vorst en koude wind daalt die in het oosten van het land naar -15 graden.

Oostenwind

Naar verwachting vriest het in het oosten van het land vannacht zo'n zeven graden onder nul. Dat de gevoelstemperatuur een stukje lager is, komt door de ijzige oostenwind die daar morgen zal waaien.

De gevoelstemperatuur wordt berekend uit een combinatie van de temperatuur en de wind. Hoe harder het waait en hoe kouder het is, hoe lager de temperatuur zal aanvoelen. De zon speelt geen rol in de berekeningsmethode: bij zonnig weer kan de ervaren temperatuur dus hoger zijn dan de berekende gevoelstemperatuur doet vermoeden.

Record

De lage gevoelstemperatuur van morgenochtend is geen record: in februari 2012 werd in Lelystad een gevoelstemperatuur van -28,6 graden gemeld.

De laagst gemeten temperatuur ooit in Nederland is -27,4 graden. Dat was in 1942 in Winterswijk.

Extra koud in Ede

Sinds gistermiddag zit een flink aantal huishoudens in Ede, in Gelderland, in de kou door een storing in het warmtenet. In eerste instantie ging het om 2000 huishoudens, inmiddels krijgt een deel van hen weer warmte.

Warmtebedrijf Ede verwacht dat de problemen niet voor morgenochtend zijn opgelost en werkt de hele nacht door om alle woningen weer te voorzien van warmte.