Nieuw advocatenteam Bouterse vraagt uitvoering vonnis stop te zetten

Een nieuw team van advocaten dat Desi Bouterse bijstaat heeft de Surinaamse justitie en de regering gevraagd om de uitvoering van het vonnis tegen hem te stoppen, schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd. Vandaag was de laatste dag dat Bouterse gratie kon vragen, maar dat heeft hij niet gedaan.

Bouterse werd op 20 december in hoger beroep definitief veroordeeld voor zijn rol bij de Decembermoorden. Hij kreeg 20 jaar cel. In december 1982 werden in Suriname vijftien politieke tegenstanders van het militaire regime onder leiding van Bouterse doodgeschoten in Fort Zeelandia.

De advocaten van Bouterse richten zich in een brief tot het Hof van Justitie. Ze beroepen zich op de in 2012 gewijzigde amnestiewet, waaronder Bouterse en andere verdachten vrijuit gingen. Het Constitutioneel Hof oordeelde in 2021 dat die wet niet van toepassing is. Volgens de advocaten zijn er destijds juridische fouten gemaakt.

Onder de advocaten die het verzoek namens Bouterse doen, is niet Irwin Kanhai. Hij is de advocaat die Bouterse sinds jaar en dag bijstaat. Hij liet ruim een week geleden weten geen gratieverzoek in te willen dienen en niet te weten waar Bouterse is.

President Santokhi zei vandaag dat de Surinaamse regering wacht op instructies van het OM. Op een persconferentie zei hij ook nog niet op de hoogte te zijn van de brief.