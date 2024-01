Duitsland rouwt: 'Wat Cruijff voor Nederland was, was Beckenbauer voor hen'

"Beckenbauer betekende alles voor het Duitse voetbal. Alles wat Johan Cruijff voor Nederland betekent, betekent hij voor Duitsland", dat zegt Evert ten Napel, die 'Der Kaiser' een aantal keren interviewde als sportverslaggever en hem leerde kennen als een grootse, maar benaderbare man. Reacties vanuit Duitsland beamen die stelling. Lothar Matthäus (62), recordinternational en vriend, roemt ook zijn betekenis voor het Duitse voetbal en prijst zijn persoonlijkheid. "Iedereen die hem kende, weet wat een geweldig en genereus persoon Franz was", zegt Matthäus, die in 1990 aanvoerder samen met bondscoach Beckenbauer West-Duitsland naar de wereldtitel leidde.

Beckenbauer, Matthäus en Andy Brehme in 1990 met de wereldbeker. - Foto: Getty Images

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz noemt Beckenbauer "een van de grootste voetballers van Duitsland." Volgens Scholz was Beckenbauer voor velen 'de keizer' omdat hij generaties lang inspireerde en enthousiast maakte voor het Duitse voetbal. 'Voor altijd stralend licht' Rudi Völler is nu directeur van het Duitse nationale team. In 1990 maakte hij als spits deel uit van het team dat onder Der Kaiser de wereldtitel pakte. "Zonder hem waren we nooit wereldkampioen geworden", zegt Völler. "Hij is een inspiratiebron voor meer dan één generatie. Der Kaiser zal voor altijd het stralende licht van het Duitse voetbal blijven. Met Beckenbauer verliest het Duitse voetbal zijn grootste persoonlijkheid en ik verlies een goede vriend."

Hans-Joachim Watzke , de directeur van Borussia Dortmund en spreker namens de DFL (overkoepelde vereniging van de Duitse voetbalcompetities), prijst eveneens de persoonlijkheid van Beckenbauer. "Elke ervaring die ik persoonlijk met Franz had, was geweldig", zegt Watzke. "Je kunt eigenlijk alleen maar buigen voor wat Franz Beckenbauer heeft bereikt voor Duitsland en het Duitse voetbal." "Hoewel ik wist dat het niet goed ging met Franz, is de schok groot", zegt huidig Bayern-speler Thomas Müller. "Een van de grootste spelers uit de clubgeschiedenis van Bayern heeft ons verlaten. Rust zacht, Kaiser Franz." 'Echte legende' Voormalig sportverslaggever Ten Napel ziet dat niet alleen München, maar heel Duitsland hem omarmde. "Hij was natuurlijk echt een Bayern-man, maar hij was in het hele land geliefd."

Beckenbauer met Thomas Müller, die in 2010 de Gouden Schoen kreeg als topscorer van het WK - Foto: Getty Images

Ook buiten Duitsland zijn de reacties eensgezind: Beckenbauer was een grootheid. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin onderkent de status van Beckenbauer. "De nalatenschap van Beckenbauer als een van de groten van het voetbal staat buiten kijf. We nemen afscheid van een echte legende." Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt lovende woorden: "Groot is het verdriet in de voetbal- en sportwereld. Der Kaiser was een geweldig mens, een vriend van het voetbal, een kampioen en een echte legende. We zullen je nooit vergeten. Lieve Franz, bedankt voor alles." Gary Lineker, sportpresentator en voormalig topspits van Engeland, noemt Beckenbauer "een van de absolute groten in het voetbal." Michel Platini, de Franse oud-voetballer, looft ook het karakter van Beckenbauer. "Der Kaiser is er niet meer: hij stond voor elegantie, aardigheid en vriendschap."

Franz Beckenbauer, de beste Duitse voetballer aller tijden, is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. - NOS

Beckenbauer behoorde tot een select gezelschap in de voetbalwereld. Samen met de zaterdag overleden Braziliaan Mario Zagallo en de Fransman Didier Deschamps werd hij als speler én als trainer wereldkampioen. "Het was voor mij een immense eer om me in een rijtje met Zagallo en Beckenbauer te voegen", zegt Deschamps. "Mijn verdriet vandaag is even groot als mijn plezier toen ik werd uitgenodigd om aan tafel te komen zitten bij deze giganten uit het voetbal." "Beckenbauer was een extreem gerespecteerd persoon, die stond voor de hoogste standaard in onze sport", aldus de huidige Franse bondscoach.