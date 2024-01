Franse premier Élisabeth Borne treedt af, Macron 'op zoek naar nieuw elan'

De Franse premier Élisabeth Borne is opgestapt. Enkele maanden voor de Europese verkiezingen heeft ze haar ontslag ingediend bij president Macron. Die heeft verzocht haar ontslag in te dienen, schrijft ze in haar ontslagbrief.

Er werd al rekening gehouden met een herschikking van het kabinet. Macrons partij loopt in de peilingen achter op het uiterst rechtse Rassemblement National van Marine le Pen.

Het afgelopen jaar kampte de Franse regering met tal van crises. Vooral de hervorming van het pensioenstelsel, waarmee de pensioenleeftijd van 62 naar 64 ging, leidde tot wekenlange rellen en tot onvrede in de regering. Macron voerde de wet door met een presidentieel decreet, en zette zo het parlement buitenspel.

Ook werd een strengere immigratiewet doorgevoerd. Frankrijk kan nu makkelijker migranten uitzetten als ze een gevaar vormen voor de samenleving, ook als ze legaal in Frankrijk verblijven.

De wet leidde tot tegenstand in de regering en het parlement. Rechtse partijen vonden de eerste versie van de wet te mild voor migranten; links juist te streng. Binnenlandminister Darmanin bood tevergeefs zijn ontslag aan (Macron weigerde dat in te willigen), maar de minister van Volksgezondheid, Rousseau, trad af.

Geen meerderheid

Borne was Frankrijks tweede vrouwelijke premier en zat sinds mei 2022, na Macrons herverkiezing, in het zadel. Omdat Macron geen meerderheid meer had na zijn herverkiezing kwam maar weinig beleid echt van de grond.

Op X bedankt Macron Borne voor haar "voorbeeldige werk en inzet". "Je hebt als staatsvrouw moed, toewijding en vastberadenheid laten zien. Ik dank je uit de grond van mijn hart."