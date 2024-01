2000 huishoudens in Ede in de kou door problemen met stadsverwarming

Zo'n 2000 huishoudens in Ede zitten sinds gistermiddag in de kou door problemen met de stadsverwarming. Warmtebedrijf Ede is inmiddels bezig met het opschalen van de warmtelevering. De oorzaak van de storing is niet bekend.

De huizen in de Gelderse stad die afhankelijk zijn van de stadsverwarming, krijgen heet water via een netwerk van ondergrondse leidingen. Dat water wordt verwarmd met duurzame warmtebronnen. Het netwerk bestaat uit twee delen: een deel vervoert het water met hoge druk door de leidingen, het tweede deel zorgt dat de warmte wordt verdeeld over de woningen. Het systeem maakt een cv-installatie met aardgas overbodig.

Koud water

"Het is nu nog 20 graden in huis, maar het water is koud", zegt een bewoner tegen Omroep Gelderland. "We kunnen zelf niets doen omdat het een stadsverwarming is."

Het warmtebedrijf verwacht dat de problemen niet voor morgenochtend zijn opgelost en werkt vannacht door. Op de website worden kwetsbare doelgroepen opgeroepen om zich te melden. Voor hen zijn bijvoorbeeld mobiele kachels beschikbaar.