Afschuw in Italië over grote groep die fascistische groet brengt in Rome

Oppositiepolitici eisen dat de premier openlijk afstand neemt van deze vertoning. Meloni zal dat echter niet van plan zijn. Al sinds haar verkiezingscampagne houdt zij zich over het fascistische verleden van haar partij zo veel mogelijk op de vlakte. Haar doel is om toegankelijk te blijven voor gematigd-rechtse kiezers, zonder daarbij de extreme tak van haar electoraat van zich af te keren."

Elly Schein, parlementariër en partijsecretaris van de sociaaldemocratische Democratische Partij, eist een reactie van de regering. "Het was in Rome, 7 januari 2024, maar het leek wel 1924", vindt ze. "Wat hier is gebeurd, is onacceptabel. Neofascistische organisaties moeten ontbonden worden, zoals ook in de grondwet staat."

"Dit is een onacceptabele schandvlek voor een Europese democratie", vindt partijsecretaris en parlementariër Carlo Calenda van de liberale partij Azione. Ook de vicevoorzitter van het Italiaanse parlement, Sergio Costa van de Vijfsterrenbeweging, reageert verbolgen. Hij gaat een klacht indienen bij het Openbaar Ministerie en eist dat onderzocht wordt of er wetten zijn overtreden bij de herdenkingsbijeenkomst.

Meloni

De kwestie ligt politiek gevoelig voor de Italiaanse premier Giorgia Meloni, wier politieke carrière drie decennia geleden begon bij de MSI. Meloni was lid van de jeugdtak van de partij totdat die 1995 werd opgedoekt. Daarop verwerd de MSI tot de nationaal-conservatieve Alleanza Nazionale, waar Meloni ook jaren voor actief was voordat ze na een periode bij de partij van oud-premier Berlusconi de partij Broeders van Italië mede oprichtte.

Na haar verkiezing als premier in 2022 nam ze duidelijk afstand van het neofascistische gedachtegoed dat haar werd verweten. "Deze coalitie heeft geen nostalgie naar het fascisme", herhaalde ze vorig jaar op de herdenking van bevrijdingsdag. Critici betwijfelen of die uitspraken oprecht zijn.