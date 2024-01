Rederijen Maersk en Hapag-Lloyd: geen deal met Houthi's over aanvallen Rode Zee

ShippingWatch , een Deense nieuwssite over de maritieme industrie, meldde vandaag dat verschillende bronnen in het Midden-Oosten bevestigen dat de eerste rederijen afspraken hebben gemaakt met de Houthi's. Volgens Maersk en Hapag-Lloyd klopt dit niet. De berichtgeving van ShippingWatch leidde ertoe dat de aandelen van beide rederijen minder waard werden.

Ongeveer een derde van alle containers wereldwijd wordt vervoerd via de Rode Zee. Door de alternatieve vaarroute doet een schip er gemiddeld acht dagen langer over om van Europa naar Azië te varen. De omleiding langs Kaap de Goede Hoop kost per schip bijna 1 miljoen euro extra aan brandstof, zo is de schatting.