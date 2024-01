Scheepvaart weer mogelijk op Merwedekanaal, nooddam Maastricht klaar

De scheepvaart op het Merwedekanaal is sinds vandaag weer mogelijk, meldt waterschap Rivierenland. Het Merwedekanaal verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht met de Boven-Merwede bij Gorinchem. Het kanaal was sinds donderdag gestremd door de zeer hoge waterstand van de Linge. Het waterschap opende vanmiddag de Arkelse Damsluis en de Asperense sluis in de Linge op de grens van Gelderland en Zuid-Holland. Daardoor is scheepvaart op de Linge ook weer mogelijk. Het waterpeil in de polders rond de grote rivieren is weer bijna normaal voor de tijd van het jaar, aldus het waterschap. De waterstand van de Rijn bij Lobith bereikte gisteren het hoogste punt van 14,37 meter boven NAP, maar daalt nu weer snel. Rijkswaterstaat verwacht dat de rivier bij Lobith woensdag weer op een normale stand staat voor deze tijd van het jaar. Bij Maastricht staat de Maas weer op een normaal niveau. De waterstand neemt daar verder af: in de Ardennen en Frankrijk wordt geen regen verwacht. Markermeer In Hoorn wordt vanavond opnieuw een piek van het hoogwater van het Markermeer verwacht. Het opstuwende water komt volgens de gemeente mogelijk nog hoger te staan dan gisteren, bij de vorige piek. De wind komt uit het oosten, waardoor het water die kant op gestuwd wordt. Flevoland zal waarschijnlijk geen last hebben van de waterpiek. Gisteren sijpelde het water in Hoorn op verschillende plekken al door de zandzakken, dus houdt de gemeente de situatie extra in de gaten, schrijft NH Nieuws. De piek wordt tussen 18.30 en 19.30 uur verwacht. Rijkswaterstaat handhaaft vanavond de dijkbewaking op de dijk rond het meer.

Zandzakken en bigbags houden het water tegen in een straat in Volendam - Foto: ANP

Het zeer hoge waterpeil van het Markermeer daalt wel, doordat water uit het IJsselmeer afgevoerd kan worden naar de Waddenzee. Zolang de waterstand van het IJsselmeer lager is dan die van het Markermeer kan er vanuit het Markermeer water geloosd worden. Vandaag gaat dat met enkele centimeters per dag, omdat de oostenwind het water weer opstuwt. Zodra de wind gaat liggen, zal het peil sneller dalen, verwachten de waterbeheerders. Rijkswaterstaat heeft ook de spuisluis in het Oranjesluizencomplex boven Amsterdam geopend. Daardoor kan water uit het Markermeer via een alternatieve route wegstromen via het Noordzeekanaal naar de Noordzee. Herstel aan dam Maastricht De nooddam in Maastricht is klaar, zegt Rijkswaterstaat. De dam is dicht en wordt alleen nog verder verstevigd. Dat betekent dat begonnen kan worden aan het herstel van de overlaatdam die het vorige week woensdag begaf. Afgelopen weekend hebben Chinook-helikopters van defensie het gat in de overlaat grotendeels opgevuld met zware stenen. Daardoor nam de stroomsnelheid van het water af. Wanneer het herstel van de overlaat begint, is nog niet duidelijk. Datzelfde geldt voor werk aan een verderop gelegen brug, die op instorten staat. Mogelijk wordt daar een noodbrug aangelegd. De brug raakte beschadigd toen een op drift geraakte woonboot ertegenaan botste. Die was door het wild stromende water meegesleurd. Chinook-helikopters van defensie hielpen mee bij het herstellen van de doorgebroken dam in Maastricht:

Chinookhelikopters van Defensie hielpen mee bij het herstellen van de doorgebroken dam in Maastricht. - NOS