Duits voetbalicoon Franz Beckenbauer (78) overleden

Twee jaar eerder was 'Der Kaiser' met Duitsland ook al Europees kampioen geworden. 'De keizer' was een toepasselijke bijnaam voor de Duitse libero, die bekend stond om zijn dominantie, elegantie en spelinzicht.

Beckenbauer groeide uit tot de beste Duitse voetballer aller tijden. Zijn grootste prijs als speler won hij in 1974; als aanvoerder leidde hij het West-Duitse elftal naar de wereldtitel door in de WK-finale het Nederland van Johan Cruijff en co met 2-1 te verslaan.

Beckenbauer begon zijn profcarrière als 19-jarige bij Bayern München. Met die club uit zijn geboortestad won hij drie keer op rij de Europacup I en vierde hij vier landstitels.

Twee keer werd Beckenbauer verkozen tot beste Europese voetballer van het jaar, in 1972 en 1976. In de verkiezing van Europees voetballer van de eeuw eindigde hij als tweede, achter Johan Cruijff; het is slechts een greep uit de rijkgevulde prijzenkast van de Duitse voetbalheld, die in 1983 een punt achter zijn actieve loopbaan zette.

Als speler én trainer wereldkampioen

In 1984 werd Beckenbauer trainer van het Duitse nationale elftal. Onder Beckenbauer werd West-Duitsland verliezend finalist bij het WK in 1986 en strandde het in de halve finales van het EK in 1988.

Twee jaar later leidde Beckenbauer 'Die Mannschaft' in Italië naar de wereldtitel en was hij na de Braziliaan Mario Zagallo, die afgelopen zaterdag overleed, pas de tweede die als speler als trainer wereldkampioen werd.