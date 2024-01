Oranje speelt finale of troostfinale Nations League in Heerenveen

Dat de tweede wedstrijd van Oranje in Nederland zou plaatsvinden, was al eerder door loting bepaald. In de halve finale van het toernooi gaan de Oranjevrouwen eerst nog op bezoek bij Spanje.

"Er is geïnventariseerd welke stadions beschikbaar waren voor deze wedstrijd, waarbij er ook gekeken moest worden naar de competitiewedstrijden, Europese speeldagen en bekerwedstrijden", aldus een woordvoerder van de KNVB over de keuze voor Heerenveen.

Het Nederlands elftal zal de (troost)finale van de Nations League spelen op woensdag 28 februari in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen. De wedstrijd begint om 20.45 uur.

Die wedstrijd wordt gespeeld in kustplaats Cádiz. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Duitsland.

Olympisch ticket?

In de Nations League Finals staat plaatsing voor de Olympische Spelen van 2024 op het spel. De beste twee landen van de Nations League gaan naar Parijs, samen met gastland Frankrijk, dat automatisch geplaatst is. Als Frankrijk de finale van de Nations League haalt, dan staat er bij de troostfinale een olympisch ticket op het spel.

Spanje is de regerend wereldkampioen. De Spaanse weg naar de wereldtitel liep onder meer via Nederland, dat in de kwartfinales verslagen werd. Daarna wonnen de Spanjaarden in de halve finales van Zweden en in de finale van Engeland.