Reddingswerkers bevrijden na twee dagen mensen uit grot in Slovenië

De vijf mensen die twee dagen vastzaten in een grot in het zuidwesten van Slovenië zijn gered, melden lokale media. Nadat het waterpeil in de grot wat was gezakt, konden de personen worden bevrijd.

Zaterdag kwam een gezin van drie volwassenen samen met hun twee gidsen vast te zitten in de Krizna Jama-grot na hevige regenval. De reddingsoperatie, waarbij onder anderen zes duikers hielpen, heeft urenlang geduurd. De watertemperatuur was ongeveer 6 graden Celsius en onder water was het zicht erg slecht.

In de tussentijd kreeg het vijftal extra eten en kleding. Ze hebben de tijd doorgebracht op een soort plateau dat zich op zo'n 10 meter boven het wateroppervlak bevond. De geredde mensen maken het naar omstandigheden goed.

Rubberboot

Het grottenstelsel Krizna Jama is een populaire bezienswaardigheid in Slovenië van ruim 8000 meter lang. In de grot verplaats je je deels te voet en deels met een rubberboot in de meren die er zijn.

De grot mag alleen worden betreden met een gids. De Sloveense nieuwssite 24ur.com meldt dat de wachttijd om de grot te bezoeken kan oplopen tot een jaar.