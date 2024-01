Boeing onderuit op de beurs na problemen met 737 Max 9-vliegtuigen

Vliegtuigproducent Boeing is vanmiddag flink onderuitgegaan bij de opening van de Amerikaanse beurs vanwege de problemen met de 737 Max 9-toestellen. De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA besloot zaterdag dat een deel van deze vliegtuigen aan de grond moet blijven. Alle toestellen moeten worden geïnspecteerd nadat een toestel van Alaska Airlines vrijdag in de lucht een deel van de romp was verloren.

Het aandeel van Boeing dook vandaag op Wall Street steil omlaag. In het eerste uur na het begin van de handel was al zo'n 10 procent van de waarde in rook opgegaan. Het aandeel krabbelde daarna wel licht op. Ook Alaska Air ging onderuit: het aandeel verloor in een uur bijna 5 procent aan waarde.

De Boeing 737 Max 9 van Alaska Air verloor vrijdag ruim een half uur na het opstijgen een soort paneel op de plaats van een nooduitgang boven de vleugels. Het toestel, dat onderweg was van Portland in Oregon naar Ontario in Californië, moest daarop omkeren voor een noodlanding.

Een passagier aan boord van het vliegtuig filmde het incident. Bekijk de beelden hier: