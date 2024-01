Vanavond op tv: Wilders trekt anti-islamvoorstellen in • Sabotage in Iran

Hoe denken NSC'ers over Wilders?

PVV-leider Wilders trekt drie initiatiefwetsvoorstellen in, waaronder het bestraffen van koranbezit of het bezoeken van een islamitische school. De plannen kregen forse kritiek en er was nooit een Kamermeerderheid voor.

De gesprekken tussen BBB, NSC, PVV en VVD over een nieuw kabinet gaan morgen verder. Met het intrekken van de wetsvoorstellen lijkt Wilders een signaal aan de andere drie partijen te geven dat hij bereid is zich gematigder op te stellen, zoals hij in het Kamerdebat over de verkiezingsuitslag al beloofde.

Vooral onder de achterban van Pieter Omtzigt bestaan grote zorgen over samenwerking met de PVV. Politiek verslaggever Nynke de Zoeten sprak erover met NSC-leden.