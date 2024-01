Winter niet langer bondscoach van Suriname: contract niet verlengd

Het nationale elftal van Suriname gaat zonder bondscoach Aron Winter de kwalificatie voor het WK voetbal van 2026 in. Het contract van de voormalig Oranje-international wordt niet verlengd.

Wie de opvolger wordt van Winter, die in september 2022 in eerste instantie Stanley Menzo tijdelijk opvolgde maar in maart een vaste aanstelling kreeg, is nog niet bekend. Ook de beweegredenen van de Surinaamse Voetbalbond zijn niet naar buiten gebracht.

De 56-jarige Winter, oud-speler van Ajax, Lazio en Internationale, was eerder onder andere hoofdtrainer van Toronto FC en assistent-trainer bij Ajax en het Griekse elftal.