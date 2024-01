Duitse steden onbereikbaar door landelijk boerenprotest

De landelijke boerenprotesten in Duitsland hebben vandaag op verschillende plekken in Duitsland tot grote verkeershinder geleid. Niet alleen boeren protesteren deze week, ook vrachtwagenchauffeurs komen in actie. Beide groepen zijn tegen bezuinigingsplannen van de regering, die een aantal belastingvoordelen in de sectoren wil afschaffen. Vorige week slikte de regering het plan in om de belastingvrijstelling voor landbouwvoertuigen af te schaffen, maar dat is voor de boeren niet genoeg. Vandaag riep de boerenorganisatie opnieuw op om de geplande bezuinigingen ongedaan te maken. Steden geblokkeerd Op veel plekken in het land is of was er hinder door blokkades op snelwegopritten en tractorkonvooien in steden. Volgens het bestuur van Noordrijn-Westfalen zijn daar 25.000 landbouwvoertuigen ingezet. Die zullen naar verwachting tot in de avond voor veel vertraging zorgen. In verschillende deelstaten, waaronder Mecklenburg-Voor-Pommeren, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Brandenburg, blokkeerden boeren met hun tractoren de opritten van snelwegen. De steden Brandenburg an der Havel en Cottbus zijn volgens de politie onbereikbaar door wegblokkades.

Eerder vandaag kwamen zo'n 5500 tractoren naar het stadscentrum van München. Ook verzamelden zich duizenden demonstranten op de Odeonsplatz, een groot plein in het centrum. In Berlijn stonden vanochtend zo'n 500 tractoren en vrachtwagens op de laan voor de Brandenburger Tor. In Emden kwam de productie in een fabriek van Volkswagen stil te liggen nadat ingangen van de fabriek waren geblokkeerd door demonstranten. Daarnaast werden verschillende grensovergangen geblokkeerd, ook naar Nederland, bijvoorbeeld die tussen Ter Apel en Rütenbrock. In Nedersaksen parkeerden boeren de voertuigen tijdelijk op de snelwegen. In Kiel stonden er ongeveer 700 voertuigen op de weg en in Wiesbaden zo'n duizend. In Hamburg bleef de verkeerschaos uit. Vanochtend vroeg vertrokken de eerste boeren per tractor:

