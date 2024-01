DSM-sprinter Jakobsen rijdt dit jaar Tour én Giro: 'Een jongensdroom'

Dat Jakobsen de Tour rijdt, is geen grote verrassing. Dat hij in mei ook van start gaat in de Ronde van Italië, is dat wel.

"Ik heb de Giro nog nooit gedaan. Dat is wel iets waar ik van droom, in het mooie Italië", aldus Jakobsen. "En ik rijd uiteraard de Tour omdat dat die binnen het wielrennen hét evenement is. Om die twee te combineren is een jongensdroom. Daar ga ik voor dit jaar."

Sprintproject

Jakobsen werd in 2018 profrenner en reed zijn hele carrière voor QuickStep, waar hij in 2022 een Touretappe won en in totaal vijf Vuelta-etappes op zijn naam schreef.

Dit seizoen heeft hij de overstap gemaakt naar DSM-Firmenich, waar een sprinttrein om hem heen zal worden gebouwd. "Een frisse start, een nieuwe ploeg en een mooi sprintproject. Daarom ben ik hier. Ik ben een sprinter en zo word ik ondersteund."