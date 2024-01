Kosten Lelystad Airport nog eens 43 miljoen hoger

Hoewel er geen extra vliegtuig is geland of opgestegen, heeft Lelystad Airport de afgelopen drie jaar nog eens 43 miljoen euro extra gekost, blijkt uit een nieuwe berekening van Omroep Flevoland. Dit bedrag komt boven op de ruim 200 miljoen euro die sinds 2008 is besteed aan de luchthaven.

Lelystad Airport is de laatste jaren op de schop gegaan zodat het vakantievluchten kan overnemen van Schiphol. Volgens de oorspronkelijke plannen had de verbouwing in 2018 klaar moeten zijn, maar de datum werd keer op keer om verschillende redenen uitgesteld. Zo vechten omwonenden en milieuorganisaties al jaren tegen de uitbreiding. De stikstofproblemen kwamen daar nog bij.

Recente uitgaven

In 2020 meldden Omroep Flevoland en onderzoeksplatform Follow the Money dat er tot dat moment ruim 214 miljoen euro was gestoken in het klaarmaken van Lelystad Airport voor commerciële luchtvaart. De regionale omroep heeft bij alle betrokken overheden en Royal Schiphol Group nagevraagd welke aanvullende uitgaven sindsdien tot eind 2022 zijn gedaan. Over 2023 zijn nog niet alle bedragen bekend.

Volgens Omroep Flevoland blijkt uit de nieuwe gegevens dat er sinds 2008 in totaal zeker 243,2 miljoen euro aan Lelystad Airport is uitgegeven. Het bedrag waar in 2020 over werd geschreven, is volgens de regionale omroep 14,5 miljoen euro lager uitgevallen omdat uitgaven uiteindelijk lager waren of niet waren gedaan.

Stikstofrechten

Uit de recente cijfers blijkt volgens de omroep dat Royal Schiphol Group, eigenaar van Lelystad Airport, sinds 2020 het meeste geld in de luchthaven heeft gestoken. Hoeveel er precies is uitgegeven, wil Royal Schiphol Group niet kwijt, maar volgens Omroep Flevoland tellen de uitgaven tussen 2020 en eind 2022 op tot 22 miljoen euro. Daarvan ging 17,9 miljoen euro naar verliezen uit 2021 en 2022 en 4,1 miljoen euro naar investeringen.

Ook zijn er kosten gemaakt om Lelystad Airport te laten voldoen aan de vereisten voor een natuurvergunning. Daarvoor zijn de stikstofrechten van drie boerderijen in Gelderland opgekocht. Hoeveel er precies is uitgegeven aan die rechten is niet bekend. Wel is duidelijk dat er in 2022 in totaal 7,5 miljoen euro is uitgegeven voor stikstofrechten voor zowel Lelystad Airport als Schiphol.

Miljoenen naar luchtverkeersleiders

Verder blijkt de luchtverkeersleiding op Lelystad Airport een grote kostenpost. Sinds 2019 heeft de luchthaven een bemande verkeerstoren. De achterliggende gedachte was dat de luchtverkeersleiders en assistenten alvast konden inwerken voor de geplande opening in 2020. Maar omdat die keer op keer is verschoven, begeleidt de verkeerstoren nog altijd geen groot vliegverkeer.

Ondertussen gaan er miljoenen naar de luchtverkeersleiders. Volgens Omroep Flevoland gaat het in een periode van 2020 tot eind 2022 om 17,4 miljoen euro. Dat bedrag wordt betaald door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het geld komt uit een potje voor Eurocontrol, de centrale Europese organisatie voor luchtverkeersleiding.