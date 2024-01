Regulier NFL-seizoen zit erop: Texans via sprookjesachtige comeback naar play-offs

Van de veertien clubs die zich hebben geplaatst voor de play-offs in de NFL, is Houston Texans de opvallendste. Het American football-team uit Houston, dat vorig seizoen nog een van de zwakste was, pakte op de slotdag van het reguliere seizoen de divisietitel, die recht geeft op deelname aan het naseizoen.

Onder leiding van de als hoofdcoach debuterende DeMeco Ryans en een eerstejaars quarterback in de persoon van C.J. Stroud, de tweede keuze in de draft van 2023, leek Houston na nederlagen in de eerste twee duels voorbestemd om voor het vierde seizoen op rij de play-offs mis te lopen. Maar na een klinkende 37-17 zege op divisierivaal Jacksonville begon het te draaien bij de Texans, die in de veertien duels erna nog maar vijf keer verloren.

Bijzonder is ook dat in de AFC North alle vier de teams meer duels wonnen dan verloren en liefst drie ploegen (Baltimore, Cleveland en Pittsburgh) de play-offs bereikten, iets dat in geen enkele van de zes divisies sinds 1935 was voorgekomen.

Een andere verrassing in het reguliere seizoen is Detroit Lions, dat voor het eerst in zes seizoenen de play-offs heeft bereikt. De Lions deden dat door voor de eerste keer sinds 1993 de NFC North-divisie te winnen. De play-offdeelname is een morele boost voor Detroit, dat het moeilijk heeft door de ingestorte auto-industrie.

Verliezers zijn er eveneens. De grootste is New England Patriots, dat roemloos als laatste eindigde in de AFC East met slechts vier zeges in zeventien duels. Het beroerde seizoen van de Patriots, voor de derde keer in vier seizoenen niet actief in de play-offs, is voer voor discussie over de toekomst van hoofdcoach Bill Belichick.

Onder zijn leiding veroverde New England sinds 2001 zes maal de Super Bowl, maar sinds het vertrek van de inmiddels gestopte quarterback Tom Brady, is de club langzaam maar zeker in een vrije val terechtgekomen. Op vragen over zijn toekomst als Patriots-coach wilde Belichick niet ingaan.

Sneeuwvlokken

Terwijl de sneeuwvlokken in het Gillette Stadium naar beneden dwarrelden, ging New England in de laatste wedstrijd van het seizoen kansloos met 17-3 onderuit tegen divisierivaal New York Jets, van wie vijftien duels op rij niet was verloren. Het was de eerste nederlaag ooit voor New England in dertien 'sneeuw-wedstrijden' onder Belichick.

De play-offs gaan komend weekeinde van start met zes partijen. Twee teams - Baltimore en San Francisco - zijn vrij in de eerste ronde.