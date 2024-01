Meer auto's, meer files in 2023 en dat neemt in 2024 alleen maar toe

Er wordt meer gereden, terwijl er ook meer wegwerkzaamheden zijn, zegt ANWB-mobiliteitsdeskundige Chiel van Lent. "Door langdurig achterstallig onderhoud moet er een inhaalslag worden gemaakt. Dat betekent meer afsluitingen en openbrekingen. Dan wordt het toch gewoon aansluiten in de file."

Afgelopen jaar kwamen er bijna 180.000 auto's bij op de Nederlandse wegen, berekende brancheorganisatie Bovag vorige week. Dat is aanzienlijk meer dan de jaren ervoor. Daarnaast waren er meer wegwerkzaamheden dan in voorgaande jaren.

En dat wordt in 2024 alleen maar erger, verwacht de ANWB. Meer mensen, meer auto's en meer wegwerkzaamheden zijn de belangrijkste oorzaken. De ANWB hoopt dat de belangrijkste knelpunten sneller worden opgelost.

Nooit stonden er zo veel files op de weg als in 2023. Ten opzichte van recordjaar 2019 nam de overlast door files met 6 procent toe.

De ANWB ziet dat het wegennet het amper aankan. Van Lent: "Een aantal belangrijke capaciteitsknelpunten is stil komen te liggen door stikstofproblematiek. Dit moeten aangepakt om de verdere groei van het aantal auto's te kunnen faciliteren."

Filezwaarte

Om de overlast van een file uit te drukken wordt de term 'filezwaarte' gebruikt. Dat is de lengte van de file maal de duur van de file.

In 2019 was de filezwaarte 28.300.000. Daarmee was het een recordjaar. Daarna nam de filezwaarte tijdelijk af door corona.