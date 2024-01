Podcast De Dag: de verwoesting en 'wederopbouw' van Gaza

Sigrid Kaag begint vandaag aan haar nieuwe baan als VN-coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Sinds de bombardementen na de aanval van Hamas op 7 oktober begonnen, is volgens een berekening van The Wall Street Journal zo'n 70 procent van de gebouwen in Gaza vernietigd of beschadigd.

De vraag is of wederopbouw überhaupt mogelijk is, zegt Lydia de Leeuw van hulporganisatie Kifaia in podcast De Dag. Ze woonde zelf enkele jaren in Gaza en schetst een beeld van hoe de verwoesting eruit ziet en waarom alleen al het denken over herstel ingewikkeld is. "Ik durf niet na te denken over de vraag of Gaza kan terugkeren naar hoe het ooit was", zegt ze in de podcast.

