Duitse 'Wutwoche' kent parallellen met boerenprotest hier, maar ook veel verschillen

Tractorfiles op de snelweg, protestbijeenkomsten door heel het land en een grote afsluitende demonstratie in Berlijn. Een week lang protesteren Duitse boeren tegen voorgenomen bezuinigingen. Doordat ook vrachtwagenchauffeurs zich zullen aansluiten én er stakingen zijn in het ov, zal de maatschappelijke ontwrichting groot zijn. Het doet allemaal denken aan de boerenprotesten die Nederland maandenlang in zijn greep hielden, al is de onderliggende problematiek totaal anders. Wel kunnen net als in Nederland de politieke gevolgen voor de regering groot zijn. Vijf vragen over de Duitse Wutwoche. Wat is de aanleiding voor de protesten? Halsoverkop moest de regering-Scholz zijn huiswerk over gaan doen toen het grondwettelijk hof de nieuwe begroting afkeurde. Omdat wettelijk de tekorten niet verder mochten oplopen zetten de rechters een streep door plannen om het budget sluitend te krijgen met ongebruikte coronafondsen. Ineens moesten de drie coalitiepartijen het eens worden over hoe een tekort van 17 miljard wordt opgevangen. Onderdeel van de nieuwe plannen was een eind aan voordeeltjes voor boeren. Zo zou een belastingvrijstelling op tractoren vervallen en moest de korting op landbouwdiesel worden geschrapt. Die maatregelen zouden ongeveer een miljard opleveren. Gemiddeld zou een Duitse boer daardoor per jaar 4000 tot 5000 euro duurder uit zijn, rekende Tagesschau uit. Daarentegen houdt elk bedrijf nog wel gemiddeld 40.000 euro aan andere subsidies over. Hoe ziet het protest eruit? Onder het motto "Te veel is te veel! Jetzt ist Schluss!" trokken de boeren eind vorig jaar massaal naar Berlijn, samen met de eveneens getroffen vrachtwagenchauffeurs. Volgens de politie trokken 6600 betogers met 1700 tractors vreedzaam langs de Brandenburger Tor. Deze week zal het protest nog grootschaliger worden. Door heel het land zijn acties aangekondigd: tractorrally's, blokkades van snelwegen, protestbijeenkomsten. Al voordat de acties vanochtend vroeg officieel begonnen, waren er tractoren opgetrokken naar strategische punten in het land. Omdat er ook (ongerelateerde) stakingen in het ov zijn, wordt het een moeilijke week voor forenzen: veel scholieren hebben al toestemming gekregen thuis te blijven als reizen onmogelijk is. Het protest kan op bijval rekenen van Nederlandse boeren. Zo zijn er collega's die zich aansluiten bij betogingen over de grens en twitterde Farmers Defence Force al meerdere steunbetuigingen: "Opgeven is geen optie, weiter geht's!! De politiek moet wakker worden. Woke moet stoppen!" De acties kwamen vanochtend vroeg op gang. Dit zijn beelden uit de omgeving van Bonn en Koblenz in het westen van Duitsland:

In Duitsland is een actieweek van boeren begonnen. Door het hele land demonstreren boze agrariërs tegen bezuinigingsplannen van de regering-Scholz, die het mes wil zetten in subsidies voor de landbouw. Hier en daar blokkeren de boeren wegen. - NOS

Dreigt er ook geweld, zoals in Nederland? In Nederland werden de boerenprotesten soms grimmig: Kamerleden werden thuis opgezocht, een betoging bij minister Van der Wal liep uit de hand, een agent opende het vuur bij een blokkade in Heerenveen. In Duitsland leek het uit de hand te lopen toen klimaatminister Habeck werd opgewacht na een vakantie op het Waddeneiland Hooge. Omdat enkele tientallen boeren dreigden zijn veerboot te bestormen besloot de kapitein terug te keren. De bestorming werd gefilmd:

De Duitse politie heeft ingegrepen bij een actie van boeren in het noorden van het land. De groep probeerde een veerboot op te komen waar de minister van Economische Zaken op zat. De politie gebruikte pepperspray om de groep tegen te houden. - NOS