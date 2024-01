Extinction Rebellion kondigt nieuwe A12-blokkade aan

Extinction Rebellion kondigt een nieuwe blokkade van de A12 aan. Op zaterdag 3 februari willen de klimaatactivisten via marsen door Den Haag zich verplaatsen naar de tunnelbak bij de Utrechtsebaan, om die vervolgens te blokkeren. De beweging wil zich hiermee opnieuw inzetten tegen de fossiele steun van de overheid.

Op 10 oktober werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin aan het demissionaire kabinet werd gevraagd scenario's op te stellen voor de afbouw van fossiele subsidies. Deze scenario's hadden volgens XR voor januari uitgewerkt moeten zijn, maar dat is nog niet gebeurd. Ook is een wetsvoorstel tegen twee fossiele subsidies in december verworpen door de Eerste Kamer.

Om deze redenen vindt Extinction Rebellion dat "de politiek terugkrabbelt". De politiek zou zo "de klimaatcrisis blijven voeden met 39,7 tot 46,4 miljard euro aan fossiele subsidies per jaar."

In 2023 blokkeerde de actiegroep tientallen keren de snelweg in Den Haag uit protest tegen fossiele subsidies.