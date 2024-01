Opnieuw golf raketaanvallen op Oekraïne, tientallen raketten niet neergehaald

Rusland heeft opnieuw een flinke hoeveelheid raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne, met raketten die zowel aan het front als diep in het binnenland tot schade hebben geleid. Ook in het westen van het land zijn explosies gemeld. Een deel van de raketten kwam neer op huizen en een winkelcentrum. Oekraïne meldt zeker vier burgerdoden en enkele tientallen gewonden.

De aanvallen waren onder meer op een winkelcentrum en woningen in de zuidelijke stad Kryvyi Rih. Ook op Charkiv in het oosten, en op Zaporizja en Novomoskovsk, in het zuidoosten, zijn aanvallen uitgevoerd. Ook in de logistiek belangrijke regio Chmelnitsky, in het westen, zijn explosies gemeld.

Veel details over de gevolgen van de aanvallen zijn er nog niet. Oekraïense media spreken over vier doden en 33 gewonden, met een nog onbekend aantal mensen onder het puin. Eén van de doden viel in Kryvyi Rih, een ander in Charkiv en in Chmelnitsky zouden nog twee burgers zijn omgekomen.

Tientallen raketten niet neergehaald

Chmelnitsky ligt behoorlijk westelijk, en is mede door de aanwezigheid van snelwegen die naar Roemenië, Moldavië en Polen leiden een belangrijk logistiek knooppunt. Vermoedelijk komen veel van de westerse wapenleveringen aan Oekraïne ook over deze wegen.

Het lijkt erop dat de nieuwste golf luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne relatief goed door de luchtverdediging wist te komen. Van de 51 raketten die volgens de Oekraïense luchtmacht op Oekraïne zijn afgevuurd, zouden er 18 zijn neergehaald. Rusland heeft volgens Oekraïne verder acht Iraanse Shahed-drones ingezet. Die zijn wel allemaal neergehaald, meldt de Oekraïense luchtmacht.

In hoeverre het grote aantal raketten dat door de luchtverdediging heen is gekomen iets zegt over de staat van de Oekraïense luchtafweer, is nog niet duidelijk. Een groot aantal raketten dat niet wordt neergehaald kan een aanwijzing zijn dat de Oekraïense luchtverdediging uitgeput raakt, maar er kunnen ook andere redenen zijn voor het niet uit de lucht schieten van Russische drones en raketten.

Winter

De luchtaanvallen van vandaag passen in een breder patroon deze winter. Er werd al langer gewaarschuwd dat Rusland raketten opspaarde voor grootschalige raketaanvallen in de winter, ook omdat de weersomstandigheden momenteel weinig beweging aan de frontlinie toestaan.

Vorige winter viel Rusland met name het Oekraïense elektriciteitsnet aan, met grootschalige stroomuitval tot gevolg. Deze winter beweert het Kremlin vooral de Oekraïense defensie-industrie op de korrel te hebben, maar vooralsnog worden er veel burgerdoelen getroffen en is het aantal burgerslachtoffers talrijk.