Toch weer eventjes gaswinning in Groningen vanwege vrieskou

Ruim drie maanden na het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen, wordt diezelfde gaskraan toch weer op een kiertje gezet vanwege de vrieskou in Nederland. Omdat het morgen naar verwachting kouder dan 6,5 graad onder nul wordt, zet de NAM de waakvlam tijdelijk aan. Het gaat om de productielocaties in het Groningse Spitsbergen en Scheemderzwaag.

Volgens demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat gebeurt dit uit voorzorg. De kans bestaat anders dat huishoudens zonder gas komen te zitten als er zich tijdens de verwachte vrieskou problemen voordoen.

Een voorbeeld van zo'n probleem kan volgens Gasunie zijn dat de gasopslag Norg uitvalt als de minimumtemperatuur onder de -6,5 graden uitkomt. In dat geval kan de leveringszekerheid van gas niet worden gegarandeerd. Als dat onverhoopt zou gebeuren, dan moet er snel weer gas uit het Groninger gasveld worden opgepompt.

'Minimale winning'

De waakvlam in Spitsbergen en Scheemderzwaag gaat volgens Vijlbrief "ongeveer twee dagen" weer aan. "De winning is dus minimaal", benadrukt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf donderdag klimt de temperatuur namelijk weer omhoog.

De staatssecretaris herhaalt dat de gaswinning in Groningen zoals beloofd definitief stopt op 1 oktober. Op die datum worden ook de putten in Spitsbergen en Scheemderzwaag gedicht, waardoor de noodoplossing voor gas vanaf volgende winter niet meer mogelijk is.