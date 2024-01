Controversiële kerkleider Nigeria beschuldigd van verkrachten volgelingen

De controversiële predikant T.B. Joshua heeft bijna twintig jaar lang leden van zijn kerk seksueel misbruikt en mishandeld, meldt de Britse omroep BBC na een twee jaar durend onderzoek. De invloedrijke Joshua kwam in het verleden vaker in opspraak vanwege zijn 'genezingen'. Hij overleed in 2021.

De BBC sprak met tientallen oudleden van de Synagogue Church of all Nations, waarvan Joshua de stichter was. Wereldwijd kwamen er mensen naar de Nigeriaanse metropool Lagos om de evangelist te ontmoeten. Ook Nederlanders zijn naar Nigeria afgereisd om zijn genezingen van dichtbij mee te maken. Joshua beweerde onder meer kanker en aids te kunnen genezen.

Een van zijn slachtoffers is de Britse Rae. Ze vertelt aan de omroep hoe ze twaalf jaar lang als "uitverkorene discipel" in de kerk verbleef. Het was nooit de bedoeling van Rae om zo lang in Nigeria te blijven. Ze studeerde vormgeving aan de universiteit van Brighton en had een leuk leven. Tot ze in 2002 besloot om de man op te zoeken die bekendstond om zijn genezende krachten. Wat volgde, was een "hel".

Rae werd zo ernstig seksueel misbruikt door Joshua, dat ze naar eigen zeggen meerdere zelfmoordpogingen deed. Twee van die twaalf jaar zat ze in eenzame opsluiting. "Het is een horrorverhaal", aldus de vrouw tegen de BBC.

Mishandelingen

Ook een vrouw uit Namibië zegt dat ze is verkracht door Joshua. Jessica Kaimu onderging naar eigen zeggen vijf gedwongen abortussen tijdens haar tijd bij de kerk. Ze beschrijft dit als ingrepen "achter gesloten deuren", waarbij ze dood had kunnen gaan. Verder vertelt de vrouw dat ze zich regelmatig moest uitkleden, om vervolgens mishandeld te worden met stroomdraden. Ook werd ze urenlang bewust wakker gehouden.

Meerdere mensen die hun verhaal deden, beschrijven de kerk als een sekte. Iedereen die alarm probeerde te slaan, werd hardhandig aangepakt. Meerdere mensen zeggen fysiek te zijn aangevallen nadat ze via YouTube melding hadden gemaakt van misbruik of mishandeling. Eén van hen zegt zelfs te zijn beschoten.

Ook de BBC ervaarde dat zelf, toen er in 2022 werd geprobeerd om de kerk te filmen, vanaf de openbare weg. Beveiligingsmedewerkers van de kerk schoten op de journalisten en zetten ze enkele uren vast.

Vier Britten die aangesloten waren bij de kerk, hebben bij de Britse autoriteiten melding gemaakt van de verkrachtingen. Ze zeggen dat er nooit actie is ondernomen.

De Synagogue Church of all Nations is vandaag de dag nog steeds actief, heeft een wereldwijde aanhang en exploiteert een tv-kanaal. De BBC heeft geprobeerd verhaal te halen bij de kerk, maar die heeft in geen enkel geval gereageerd. Wel zei de kerk eerder dat "geen enkele beschuldiging tegen T.B. Joshua ooit is onderbouwd".