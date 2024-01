Clasie gelooft nog in Champions League-ticket AZ: 'Moeten dan wel stappen zetten'

Maar eerst moest de nare smaak van het beroerde einde van 2023 worden weggespoeld. AZ worstelde tegen amateurs in de beker en werd weggespeeld door PSV. Eerder al schakelde Legia Warschau Clasie en consorten uit in Europa. Ontevreden supporters wuifden uiteindelijk zelfs met witte zakdoekjes.

Clasie was woedend op zijn ploeg na de belabberde vertoningen tegen Legia, PSV en HHC Hardenberg. Een paar weken later is hij afgekoeld en hoopt hij dat in Spanje het goede gevoel wordt hervonden. "We hebben het jaar niet goed afgesloten. Nu proberen we naar elkaar toe te groeien en weer een eenheid te worden."

Haast is daarbij geboden, want AZ hervat het seizoen met een belangrijke uitwedstrijd tegen FC Twente. Bij winst wordt plek drie van de tukkers overgenomen. "Ik hoop daarom dat dit kamp een boost geeft en we gaan beseffen dat we nog steeds hele mooie dingen kunnen laten zien. Dat we het binnen handbereik hebben."