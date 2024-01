Visma-Lease a Bike haalt ervaren Vermote binnen na afzwaaien van Hofstede

Visma-Lease a Bike heeft de ervaren Belgische wielrenner Julien Vermote gecontracteerd. Daarmee speelt de ploeg in op het vertrek van Lennard Hofstede, die onlangs een punt achter zijn wielerloopbaan zette.

Vermote (34) zat afgelopen jaar zonder ploeg, maar reed als eenling een aantal Belgische kermiskoersen. In 2022 stond Vermote onder contract bij Alpecin-Deceuninck. Eerder reed hij onder meer voor Cofidis en Soudal Quick-Step.

Sportief directeur Merijn Zeeman is blij dat hij een vervanger voor Hofstede heeft gevonden. "Julien heeft een schat aan ervaring en is voor ons direct als helper inzetbaar. Hij is heel erg gemotiveerd en gepassioneerd met zijn vak bezig."

Bij Visma ondertekende kopman Jonas Vingegaard onlangs een nieuw contract. Ook Sepp Kuss bleef de ploeg trouw, terwijl Primoz Roglic naar BORA vertrok.