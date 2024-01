Ten Hag zag bij United een andere Van de Beek dan bij Ajax: 'Vanaf eerste moment'

Trainer Erik ten Hag vindt dat Donny van de Beek bij Manchester United een heel andere speler was dan bij Ajax. Dit zei de Nederlandse trainer op een persconferentie over zijn landgenoot, die sinds vorige week is verhuurd aan Eintracht Frankfurt.

Van de Beek ging in 2020 voor ongeveer veertig miljoen euro van Ajax naar Manchester United. Door blessureleed kwam hij in Engeland echter weinig aan spelen toe. Dit veranderde niet toen Ten Hag in 2022 kwam. 19-voudig international Van de Beek speelde sinds diens komst acht competitiewedstrijden.

"Vanaf het eerste moment dat ik hier bij Manchester United binnenkwam, was hij door blessures niet de speler die hij bij Ajax was geweest", aldus Ten Hag over Van de Beek, met wie hij in Amsterdam succesvol samenwerkte. "Hij was vaak niet beschikbaar en daarna had hij lange tijd moeite om terug te komen van een blessure."