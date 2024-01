Paneel van toestel Alaska Airlines gevonden in achtertuin docent

Onderzoekers hebben het weggeblazen stuk van de romp van het toestel van Alaska Airlines gevonden dat vrijdag een noodlanding moest maken. De Boeing van type 737 Max 9 verloor het deurpaneel; ongeveer 35 minuten na het opstijgen. Het gevonden onderdeel werd gisteren gevonden door een leraar in Portland die het in zijn achtertuin aantrof. Het paneel kan aanwijzingen geven hoe het kon misgaan tijdens de vlucht.

Het passagiersvliegtuig was onderweg van Portland in Oregon naar een luchthaven bij Los Angeles. Kort na het opstijgen keerde het terug naar Portland. Het vliegtuig kon veilig landen met 174 passagiers en 6 bemanningsleden aan boord. Er raakte niemand gewond.

Op de plek in het vliegtuig waar het paneel zat, zit normaal gesproken een paneel dat vliegtuigbouwer Boeing daar plaatst om een nooduitgang af te dekken die de luchtvaartmaatschappij niet gebruikt.

De panelen zitten in veel 737 Max 9-vliegtuigen, omdat de meeste maatschappijen die nooduitgang niet gebruiken. Dat heeft met het aantal stoelen te maken. Maatschappijen die zoveel mogelijk stoelen in hun toestel zetten, zijn verplicht de extra noodgang te gebruiken. Dat geldt in Nederland voor Corendon. Ook andere Europese luchtvaartmaatschappijen hebben zo'n paneel niet.

Waarschuwingslampje

Alaska Airlines had daags voor het incident besloten om het betreffende toestel niet meer voor vluchten naar Hawaï te gebruiken, omdat er op drie eerdere vluchten een waarschuwingslampje was gaan branden. Dat wees op een probleem met de druk in het vliegtuig, zei een Amerikaanse functionaris zondag.

Alaska Airlines wilde daarom dat het vliegtuig boven land zou blijven vliegen, zodat het snel naar een luchthaven zou kunnen terugkeren in het geval van een probleem. De National Transportation Safety Board, dat zich onder meer bezighoudt met het onderzoeken van vliegtuigongelukken, zegt dat het waarschuwingslampje mogelijk niets te maken heeft met het incident.

Vliegtuigen aan de grond

Naar aanleiding van het incident houdt Alaska Airlines al zijn 65 Boeing 737 Max 9-vliegtuigen aan de grond. De toestellen worden geïnspecteerd en onderhouden. De vliegtuigmaatschappij verwacht dat er in de loop van deze week weer met de toestellen gevlogen kan worden.

Dit weekend maakte de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA bekend dat de 737 Max 9-vliegtuigen met het paneel aan de grond moesten blijven om geïnspecteerd te worden.

Bekijk hier de beelden die een passagier maakte tijdens de vlucht waarbij het toestel van Alaska Airlines een rompdeel verloor: