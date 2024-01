RKC levensles rijker terug uit Marokko: 'Indrukwekkend, heftig en pittig'

Geen Marbella, Algarve of Alicante voor RKC Waalwijk deze winter. De Waalwijkse eredivisieclub koos voor een trainingskamp in Marrakech, Marokko. Het was een keuze voor meer dan voetbal.

RKC leverde hulp aan de slachtoffers van de aardbeving van afgelopen september en gaf bovendien een voetbalclinic aan kinderen van een weeshuis. Aanvoerder Michiel Kramer keek gisteravond vlak voor vertrek terug naar Nederland terug op de trip.

"RKC staat voor een familie, dat iedereen kan zijn wie hij wil zijn, elkaar helpen en dingen met het hart doen", vertelde Kramer op NPO Radio 1 in Langs de Lijn. "Dat wat RKC wil uitdragen als club kwam mooi samen in dit trainingskamp, het maatschappelijke en voetbalgedeelte. Het is een mooie trip geworden. Heel bijzonder."

'Mensen zijn huizen kwijt, hebben dierbaren verloren'

De selectie en staf bracht een bezoek aan slachtoffers van de aardbeving en deelde daar hulppakketten uit. "Heel indrukwekkend", stelde de spits over die ervaring. "Wat wij allemaal gezien hebben, maakt je weer nuchter. Dat wat wij in Nederland hebben, is niet vanzelfsprekend."

"Mensen zijn hun huizen kwijt, hebben dierbaren verloren, slapen in tenten in de kou in de bergen, hebben geen water, geen WC's, alle voorzieningen zijn weg", aldus Kramer. "Om te zien wat dat allemaal met de mensen doet, is heftig en pittig."