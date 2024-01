Van de Zandschulp wint van Amerikaans servicekanon op ATP-toernooi van Auckland

Botic van de Zandschulp heeft op het ATP-toernooi van Auckland de achtste finales bereikt. Hij rekende vannacht in twee sets af met de Amerikaan Christopher Eubanks: 7-6 (7-5), 6-2.

Van de Zandschulp is het nieuwe jaar in gegaan met een nieuwe trainer: de Zweed Johan Örtegren. Vorige week werd hij op een toernooi in Hongkong uitgeschakeld in de achtste finales.

Tegen Eubanks, de nummer 29 van de wereld, kreeg Van de Zandschulp gedurende de partij steeds meer de overhand. Het hielp mee dat Eubanks niet helemaal fit was: hij moest na de eerste set behandeld worden.

Van de Zandschulp bereidt zich in Auckland voor op de Australian Open, die op 14 januari begint. Met zijn spel tegen Eubanks was hij tevreden. "Ik heb een heel aardig niveau gehaald. Chris heeft een geweldige service, dus als je wordt gebroken is het een hels karwei hem terug te breken."

In de achtste finales speelt Van de Zandschulp tegen de Chileen Alejandro Tabilo. Die wedstrijd wordt morgen om 22.00 uur Nederlandse tijd afgewerkt.