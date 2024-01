Duitse boeren in actie, wegblokkades in hele land

In Duitsland is een actieweek van boeren begonnen. Door het hele land demonstreren boze agrariërs tegen bezuinigingsplannen van de regering-Scholz, die het mes wil zetten in subsidies voor de landbouw.

In de noordelijke deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren worden opritten van snelwegen geblokkeerd. Volgens de regionale zender NDR doen daar enkele honderden boeren aan mee. Ze krijgen hulp van vrachtwagenchauffeurs, die het niet eens zijn met de verhoging van de tol voor trucks.

In de deelstaat Nedersaksen, die aan het noordoosten van Nederland grenst, wordt bij Cloppenburg een N-weg geblokkeerd. Ook op andere plekken in Duitsland zijn blokkades van wegen en opritten van snelwegen.

Berlijn

Gisteravond trokken al enkele tientallen boeren met hun tractoren naar de Brandenburger Tor in het centrum van Berlijn. Daar willen ze later vandaag een protestactie houden. Vooralsnog is het er rustig. Bij de Brandenburger Tor staat volgende week maandag ook een grote slotmanifestatie van de actieweek gepland.

De grootste boerenorganisatie van Duitsland heeft opgeroepen tot de acties. De bond is vooral tegen de geplande afschaffing van het prijsvoordeel voor boerenbedrijven bij het gebruik van diesel. Vorige week slikte de regering het plan in om ook de btw-vrijstelling voor landbouwvoertuigen af te schaffen, maar dat is voor de boeren niet genoeg. Beide maatregelen samen hadden de Duitse schatkist een besparing van 920 miljoen euro moeten opleveren.