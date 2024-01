Hier en daar al ijspret: opgespoten natuurijsbanen gaan open

Schaatsers kunnen vandaag hun hart ophalen, want er gaan opgespoten natuurijsbanen open. In Doorn (Utrecht) is de baan om 08.00 uur opengegaan en ook in De Lier (Zuid-Holland) kan vanochtend geschaatst worden. De banen blijven open zolang het weer het toelaat.

"Het heeft niet zo hard gevroren als we dachten, maar er ligt rondom een mooie ijsvloer", zegt Cees Schippers, secretaris van de Doornsche IJsbaan. Hij vertelt dat de ijsmeesters de afgelopen nacht flink in de weer zijn geweest om alles klaar te maken. "We zijn gisteren om 20.00 uur begonnen met de voorbereidingen."

Hij doelt op de auto met daarachter een kar met 2000 liter water. "We hebben rondjes gereden en daarna met een dweil de baan rechtgetrokken." De ijsbaan van zo'n 10 meter breed en 300 meter lang is daarmee klaar voor de eerste schaatsers. Schippers verwacht dat het druk wordt vandaag, omdat sommige scholen in de buurt van Doorn nog vrij zijn.

Koud winterweer

Er ligt nu zo'n 1 centimeter ijs op de baan. Zolang de zon wegblijft en het ijs niet smelt, blijft de baan open. Omdat het de komende dagen blijft vriezen, gaan de ijsmeesters ook vanavond weer met de kar de baan op. De verwachting is dat er de komende drie dagen geschaatst kan worden.

IJsclub Hard Gaat-ie in De Lier gaat ook open vandaag, is te lezen op Facebook. Daar kunnen de liefhebbers vanaf 09.00 uur terecht.

De komende dagen blijft het nog flink doorvriezen, maar waarschijnlijk niet hard genoeg voor natuurijs. Tot woensdag er lichte tot matige vorst. Volgens weerman Marco Verhoef komt dat onder meer door het reservoir met kou in het noorden van Europa: in Zweden bijvoorbeeld was het vorige week op sommige plekken -40 graden.