De Boo laat Thialf kolken en wil 'het nu ook laten zien' in Salt Lake City

Na even nadenken herkende hij een muis in de grootste knuffel die de ereronde hem had opgeleverd. Trots nam hij de verzameling mee het ijs af.

Zoals al zoveel kampioenen voor hem hebben gedaan, mocht ook Jenning de Boo zondagmiddag knuffels oprapen van het ijs in Thialf. Bij zijn eerste internationale kampioenschappen in zijn eerste seizoen bij de senioren op de langebaan schoot de 19-jarige schaatssensatie meteen raak: Europees kampioen op de 500 meter.

