Wekdienst 08/01: Kaag begint bij VN • Extinction Rebellion hervat A12-acties

Goedemorgen! Extinction Rebellion is van plan de protestacties te hervatten. En Sigrid Kaag begint met haar nieuwe baan bij de Verenigde Naties als coördinator voor wederopbouw en humanitaire hulp in Gaza. Eerst het weer: het is een koude winterdag met temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend zijn er wat wolkenvelden, maar vanuit het noordoosten breekt de zon steeds meer door. Het wordt tussen de 0 en -2 graden. Door de wind kan het wel veel kouder aanvoelen dan het is, de gevoelstemperatuur ligt tussen de -5 en -10 graden.

Het weer van maandag 8 januari - Foto: Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Sigrid Kaag treedt in dienst van de Verenigde Naties als coördinator voor wederopbouw en humanitaire hulp in Gaza. Voor deze nieuwe rol stopte ze als vicepremier en minister van Financiën in het kabinet. Haar taken in het kabinet worden overgenomen door Rob Jetten.

Extinction Rebellion is van plan de protestacties bij de A12 te hervatten tegen de financiële steun van de overheid aan de fossiele industrie. Wat voor acties het zijn, maken de klimaatactivisten om 12.00 uur bekend bij de snelweg in Den Haag die ze eerder blokkeerden.

Duitse boeren bereiden zich voor op een week van protest tegen de kabinetsvoorstellen om financiële voordelen voor landbouwvoertuigen te schrappen. Hoewel de plannen al zijn bijgesteld, zijn de organisatoren vastbesloten om door te gaan. Het Duitse kabinet zegt niet toe te zullen geven aan hun eisen.

Deze week is het koud en valt er vrijwel geen neerslag. Hierdoor kan er op veel opgespoten natuurijsbanen geschaatst worden. In Doorn is dat vandaag al het geval.

Wat heb je gemist? Een door de AIVD-gerekruteerde Nederlander heeft in 2007 het Stuxnet-virus losgelaten in een Iraans atoomcomplex, schrijft de Volkskrant. Volgens de krant speelde de man een cruciale rol in de sabotageactie, waardoor het Iraanse atoomprogramma lam kwam te liggen. De actie werd aangestuurd door de VS en Israël, de Nederlandse politiek wist van niks. Kamerleden eisen nu opheldering. Ander nieuws uit de nacht: Oppenheimer en Succession grote winnaars bij de Golden Globes: de film viel vijf keer in de prijzen, Succession won er vier.

Australiërs gered van overstromingen, meer zware regenval verwacht: meer dan twintig mensen zijn gered uit het gebied.

Hoofd journalistenorganisatie RSF 'geschokt' door dood journalisten: de twee journalisten kwamen gisteren om bij een aanval op Gaza. En dan nog even dit: Het vriest in ons land en dat leidt uiteraard meteen tot schaatskoorts. Zo laten veel mensen hun schaatsen nog snel even slijpen, zegt een medewerker van een Utrechtse schaatswinkel:

De komende nachten gaat het vriezen in ons land en dat zorgt voor schaatskoorts. Zo worden in Doorn voorbereidingen getroffen voor het maken van een schaatsbaan van natuurijs en is het drukker dan normaal bij een schaatswinkel in Utrecht. - NOS