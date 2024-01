Onrust en evacuaties in Russische stad Belgorod nu oorlog dichterbij komt

Sinds de aanval van 30 december is Belgorod meerdere keren doelwit geweest van drone- en raketaanvallen. Daarbij raakten meerdere voertuigen en gebouwen beschadigd en het heeft tot onrust geleid in de grensregio. Belgorod ligt ten noorden van de Oekraïense stad Charkiv, enkele tientallen kilometers van grens.

Vandaag stond Gladkov in zijn kerstgroet opnieuw stil bij de onrust in de stad. Hij beschreef hoe hij een dag eerder op straat werd benaderd door een vrouw die zich zorgen maakt om de veiligheid van haar kinderen. De scholen hebben hun kerstvakantie verlengd vanwege de dreiging in de stad, maar veel ouders gaan over enkele dagen weer aan het werk. Gladkov stelt daarom voor om groepen kinderen uit Belgorod op kamp te sturen naar andere regio's.

Gladkov zei dat de autoriteiten al een aantal gezinnen hadden verhuisd en bereid waren ook anderen te helpen evacueren als ze dat willen. Wel zei hij te verwachten dat er niet genoeg opvangplekken zijn in de regio. Daarom riep hij collega's in andere regio's op om bij te springen.

"Ik zie verschillende oproepen op sociale media, waar mensen schrijven: 'We zijn bang, help ons naar een veilige plek'", schreef de lokale gouverneur Vjatsjeslav Gladkov afgelopen vrijdag op Telegram.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Voor de meeste Russen blijft de oorlog in Oekraïne een ver-van-hun-bedshow. In het dagelijks leven merken zij er weinig of niets van, afgezien dan van de mensen die worden gemobiliseerd, of hun familieleden. Waar Oekraïense steden sinds februari 2022 vrijwel dagelijks doelwit zijn van Russische aanvallen, die veel dodelijke slachtoffers maken en angst zaaien, blijft het in Rusland zelf doorgaans bij incidentele Oekraïense drone-aanvallen of sabotageacties waar de meeste mensen nauwelijks iets van meekrijgen.

Maar dat is geheel anders in de regio's die direct aan Oekraïne grenzen, eerst en vooral de provincie Belgorod. Daar worden de bewoners keer op keer met de neus op de feiten gedrukt: dat er aan de andere kant van de grens een heuse oorlog woedt, zelfs al wordt die in Rusland eufemistisch een 'speciale militaire operatie' genoemd. En ze merken ook dat de autoriteiten in hun stad en regio zich op die realiteit in het geheel niet hebben voorbereid, getuige het tekort aan toegankelijke schuilkelders."